Hašení výškových budov mohou komplikovat parkující auta

Jižní Čechy – Uměli by si jihočeští hasiči poradit s podobným požárem výškových budov, který ve středu zachvátil obytný dům v Londýně? Co vše mají hasiči k dispozici a na jaké problémy mohou narazit?

V roce 1998 se na sídlištem Vltava v Č. Budějovicích srazily dvě stíhačky. V Otavské ulici hořela auta na parkovišti a panelový dům, vchody 2 a 4.Foto: Archiv ZZS JčK

Na to Deníku odpovídal zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru Jihočeského Kraje Zdeněk Kala.



Mají hasiči k dispozici plány výškových budov v kraji? Můžete se podle nich dopředu zorientovat, když například vyjíždíte k požáru paneláku nebo administrativní budovy, abyste věděli, do čeho při zásahu jdete?

Podle platného zákona o požární ochraně a jeho prováděcích vyhlášek se zpracovává na výškové budovy a další typy objektů dokumentace zdolávání požáru. Ta je k dispozici na každém operačním středisku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jčk“), a to i v digitální podobě, kterou lze zasílat do prvních výjezdových vozidel profesionálním i dobrovolným jednotkám. Tato dokumentace je zároveň v listinné podobě uložena na stanici HZS Jčk pro výškové budovy spadající do jejich zásahového obvodu. Tuto dokumentaci HZS Jčk pravidelně ověřuje při požárních kontrolách a cvičeních. Lze tedy konstatovat, že se tato dokumentace pravidelně aktualizuje a je podkladem pro evakuaci osob a zdolávání požárů výškových budov.

Jakou technikou disponují jihočeští hasiči pro hašení výškových budov? Do jaké výšky se dostanete ze země?

Jihočeští hasiči disponují výškovou technikou napříč krajem, a to na základě analýzy výškových budov v dané obci (městě). Standardem jsou požární plošiny a žebříky s dosahem 30 metrů, výjimku tvoří stanice České Budějovice, kde disponujeme požárním žebříkem s dosahem 53 metrů. Využití této výškové techniky však může být v řadě případů ovlivněno špatnou průjezdností komunikací a zablokováním nástupních ploch, např. parkujícími automobily. Výškové budovy pěti a vícepodlažní jsou řešeny s vlastní evakuační cestou.



Používá se při hašení výškových budov třeba i letecká technika?

Letecká technika pro hašení požárů na území Jihočeského kraje dosud nebyla použita. Prioritně by ji bylo možné využít pro evakuaci osob při požáru výškových budov.



Jak se vůbec řeší evakuace lidí?

Vedle využití výškové a letecké techniky je HZS Jčk vybaven dostatečným množstvím vyváděcích filtračních masek a druhým externím připojením pro masku na dýchací technice pro možnou pomoc evakuovaným osobám, zejména v zakouřených prostorách. HZS Jčk je dále připraven i na pomoc evakuovaným osobám v oblasti nouzového ubytování, přepravy, oblečení a stravy.



Co je potřeba pro úspěšnou evakuaci lidí z výškových budov a rychlé uhašení požáru například v panelových domech nebo administrativních budovách? Mluví se o odstranění překážek na chodbách, přístupných hydrantech, označených a odemčených únikových východech apod. Kontrolujete průběžně, zda se tato pravidla dodržují?

Základním předpokladem pro úspěšnou evakuaci osob z výškových budov je užívání staveb způsobem, pro který byly navrženy. Co se týká požárních hydrantů, nezavodněných požárních potrubí a dalších požárně bezpečnostních zařízení, je jejich provozuschopnost zajištěna prováděním pravidelných kontrol minimálně jednou ročně. Dodržování potřebných opatření se provádí při požárních kontrolách. Problematika únikových východů a porušování platných předpisů se nejčastěji vyskytuje v případech, kdy se jedná o prostory s předepsanými více únikovými cestami.



Narážíte na chyby, které by se mohly v případě požáru lidem vymstít?

Rádi bychom upozornili na základní skutečnost týkající se požárních dveří, které se v objektech navrhují proto, aby byly v případě požáru zavřené. Zpravidla tak oddělují ve výškových budovách únikové cesty od ostatních užitných prostor. Jejich uzavření při požáru je základním předpokladem pro ochranu zdraví unikajících osob a omezení šíření kouře v objektu.