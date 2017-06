Fotbalový turnaj nemocnic vyhrály Strakonice

Katovice - Poraženým finalistou byl Český Krumlov, Táborští brali bronz.

Již třetí ročník fotbalového turnaje odehráli zaměstnanci jihočeských nemocnic na hřišti v Katovicích. Organizace se letos ujala strakonická nemocnice. Kromě týmu Českých Budějovic přijeli hráči ze všech velkých zdravotnických zařízení jižních Čech. Utkání se hrála na 2x15 min., nastoupilo 5 hráčů v poli a brankář, střídalo se hokejově a utkání měla dobrou úroveň. Většinou se zrodily těsné výsledky po napínavých bojích.

Konečné pořadí: 1. Nemocnice Strakonice, a.s., 2. Nemocnice Český Krumlov, a.s., 3. Nemocnice Tábor, a.s., 4. Nemocnice Písek, a.s., 5. Nemocnice Prachatice, a.s., 6. Nemocnice Jindřichův Hradec.

Výsledky - sk. A: Nemocnice Písek – Tábor 1:1, penalty 2:0, Písek – Jindřichův Hradec 5:1, Tábor – Jindřichův Hradec 1:1, penalty 9:8. Sk. B: Nemocnice Strakonice – Český Krumlov 5:3, Strakonice – Prachatice 4:3, Český Krumlov – Prachatice 4:3. Utkání o 5. až 6. místo: Prachatice - Jindřichův Hradec 5:3. Semifinále: Český Krumlov – Písek 2:1, Strakonice – Tábor 1:0. Utkání o 3. místo: Tábor – Písek 5:3. Finále: Strakonice – Český Krumlov 3:2.



Nejlepším hráčem vyhodnocen Tomáš Zavadil z Jindřichova Hradce, tři nejlepší střelci skórovali po šesti brankách – Milan Škrle ze Strakonic, Martin Nerad z Prachatic a Martin Kudláček z Českého Krumlova, cenu pro nejstaršího hráče získal Vilém Zoubek ze strakonické nemocnice.

Sestava vítězného strakonického týmu: Karel Matas, Vilém Zoubek, Radek Chalupa, Pavel Houška, Milan Škrle, Martin Vodvářka, Jan Mareš, Přemysl Fiala, Roman Prokopius, Martin Zoubek, Marek Mika, trenér Tomáš Fiala st.