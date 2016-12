Fotbal přinesl peníze dětským pacientům

Strakonice 28. prosince - Po roce Křemelka opět ožila, pro strakonickou fotbalovou veřejnost tu 26. prosince bylo derby slavných „S", a to v podání OP Slavie ze Strakonic a fanklubu Sparty ze Strakonic.

Slavnostní výkop zápasu provedl starosta Strakonic Břetislav Hrdlička, při této příležitosti byl předán dárek pro velkého slávistu Jirku Večeřu, který se v těchto dnech dožívá 70ti let.

Poté se na hřišti rozpoutala bitva, která se přihlížejícím divákům musela líbit! Sparta oproti loňskému zápasu výrazně posílila kádr a na hřišti to bylo znát. Na obou stranách byly vidět pěkné fotbalové akce, při kterých srdce fotbalového fanouška muselo jenom pookřát! Bylo úžasné sledovat „posilu" Slavie Petru Divišovou, co s míčem umí. Petra vlastně zrežírovala první branku Slavie, kdy po její přihrávce zakončoval Malý a o druhou branku se postarala sama. Vypadalo to na poločasový úspěch Slavie, ale Sparta se zvedla a Jílkem srovnala na přestávkovou remízu 2:2. Sparťané na tom mohli být ještě lépe, ale Kozlík neproměnil penaltu, resp. ho skvěle vychytal Honza „Bobby Zlámal" Malířský !!

Přestávku vyplnila střelba na zavěšené láhve šampusu, tentokráte nebyl nikdo úspěšný, na vině byl asi i kluzký terén…

Druhá půle nabídla fotbalovou krasojízdu, tempo hry se ještě zvýšilo, bylo na hráčích vidět, že pro svůj tým chtějí odvést maximum. Šance na straně Slavie (Petráň, Sýkora, Divišová), na straně druhé gólovku Sparty před brankovou čarou zachraňoval Pacák. Do vedení ve druhé půli šla opět Slavia, penaltu proměnil Malý, ovšem Sparta srovnávala taky z penalty (pozn. tři rohy penalta) a to Hajduškem. Vypadalo to na dělbu bodů, ale v závěru pro svoje barvy rozhodl slávista Hozman! Radost strakonických slávistů byla vcelku veliká…

Na zápas se dostavilo cca 200 diváků a určitě nelitovali. Atmosféra odpovídala vánočnímu času a pohoda v ochozech se přenášela i na hřiště. Zápas se odehrál naprosto korektně a s přehledem ho odpískal sudí Libor Kaštánek, za což mu patří dík.

Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek ze vstupného 10 000 korun byl předán Monice Šroubové na konto Dětského oddělení strakonické nemocnice. "Jako primář vyjadřuji veliký dík a obrovskou radost že se dobrá věc podařila. Peníze použijeme na koupi nového polohovací lůžka pro vyšetřování dětských pacientů a provádění diagnostických a terapeutických výkonů," uvedl primář oddělení Martin Gregora.

Sestava Slavie: Malířský – Hovorka, Josef Sýkora, Řehoř st., Řehoř ml., Chocholatý, Harenčák, Petráň, Malý, Divišová, Miklas, Oberreiter, Petr Sýkora, Vlček, Hozman

Sestava Sparty: Kozlík – Hajdušek, Remeš, Čapek st., Čapek ml., Prokopec, Frčka, Jílek, Krejsa, Provazník, Virostek