Florbalové naděje uspěly

Soběslav - Sportovní hala v Soběslavi hostila krajské kolo Českého poháru základních škol ve florbale dívek. Strakonický okres reprezentovaly dva týmy Bavorovské juniorky ze ZŠ Bavorov a Zelené příšerky ze ZŠ Katovice.

Stojí zleva: Miroslav Čapek, Barbora Chvalová, Denisa Buchtová, Kateřina Gálisová, Kateřina Kabelová a Michal Novotný. Dole: Alžběta Fáberová, Anastázie Pešková a Barbora Novotná.Foto: Deník

Katovickým děvčatům turnaj vyšel náramně. Postupně si ve skupině poradily se soupeřkami z Tábora, Bechyně a Chotovin a podlehly jen suverénním Ďáblicím ze ZŠ Malonty o dva góly. V semifinále pak děvčata vyřadila vítězky druhé skupiny favorizované domácí Komety Soběslav 2:1.

Ve finále se opět setkaly týmy ZŠ Malonty a ZŠ Katovice. Po poločase byl velký boj 1:1, ale nakonec byla šťastnější děvčata ze ZŠ Malonty, která vyhrála 4:1 a zajistila si postup na republikové finále.

Pohár za druhé místo a stříbrné medaile do Katovic přivezly: brankářka Barbora Chvalová, v obraně Kateřina Gálisová (2 góly), Denisa Buchtová, Anastázie Pešková (2 góly) a Alžběta Fáberová, v útoku Barbora Novotná (8 gólů, zařazena do All stars turnaje) a Kateřina Kabelová (gól). Bavorovské dívky obsadily jedenácté místo z dvanácti přihlášených týmů. Michal Novotný