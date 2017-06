Důvody, proč chtěl starosta prokázat tajemníkovu minulost

Strakonice - Starosta Břetislav Hrdlička a místostarosta Milan Jungvirt (Strakonická Veřejnost) v pondělí 19. června předali novinářům kopii osvědčení, které dokazuje, že tajemník MěÚ Strakonice Vladimír Stroner byl v letech 1948 až 1989 evidován v archivech bezpečnostních složek.

Břetislav Hrdlička.Foto: Deník/Petr Škotko

Starosta bude tedy znovu žádat ředitele krajského úřadu Milana Kučeru o souhlas s odvoláním Vladimíra Stronera z pozice tajemníka MěÚ Strakonice. "Kdyby pracoval jak má a plnil svoje povinnosti, nebyli bychom sáhli k tak razantnímu kroku," řekl Břetislav Hrdlička. na otázky Strakonického deníku odpovídá Břetislav Hrdlička, starosta města Strakonice.



Jak vypadalo předání osvědčení?

Tajemník Vladimír Stroner přišel asi v 9 hodin ráno do mojí kanceláře, s úsměvem mi předal osvědčení a odešel na pracovní neschopnost.



Vladimír Stroner nastoupil do funkce 2015. Proč vás už tehdy nezajímalo jeho lustrační osvědčení?

Zajímalo a stačilo nám z roku 1993, které ale nebylo tak důkladné. Také rozhodl fakt, že Vladimíra Stronera doporučil koaliční partner ODS.



Brzy ale začaly neshody a spory mezi vedením města a tajemníkem. Čeho se týkaly?

Podle našeho mínění nevykonával svoje povinnosti tak, aby byly ku prospěchu úřadu i města. Poznali jsme to na špatné péči o zeleň, nedbale rozdělovaných dovolených a podobně. Trvalo to dost dlouho a po celou dobu jsme chtěli, aby nám tajemník předložil výsledky své práce a plnění úkolů. Vždy následovaly elaboráty proč to, či ono, nejde nebo že nemáme na takové věci právo.



Proto jste letos na prvním zastupitelstvu řekl, že nejste nespokojený s jeho prací a žádal krajského ředitele o souhlas s jeho odvoláním?

Ano, neviděli jsme už jiné východisko.



To stačilo k tomu, aby jste začali získávat důkazy o tom, zda byl nebo nebyl Vladimír Stroner evidován? To jste přece měli udělat hned na začátku v roce 2015.

Jak jsem uvedl, nebyl důvod. Nechceme lidi hlídat a vyhrožovat jinam. Jenže jednou jsme si všimli, že tajemník používá výrazy typické pro "estébáky". Začali jsme se o tohle víc zajímat.



Jak dlouho se znáte s Vladimírem Stronerem?

Asi čtyři roky.



To jste nevšiml, jaké používá výrazy?

Bohužel ne, moc jsme spolu nemluvili.



Takže když budete chtít odvolat jiného úředníka, bude následovat stejný model?

To určitě ne. Nechceme lidi vyhazovat z práce, šikanovat je a vyhrožovat jim. Chceme, aby úřad fungoval dobře a bylo tohle vidět i ve městě.



Vladimír Stroner se k celé záležitosti přes média příliš nevyjadřuje a v současné době je na neschopnosti. Přesto ale několikrát řekl, že nejde o jeho plnění či neplnění povinností, ale osobní vyřizování účtů ze strany vedení města.

To určitě ne, nemámě k tomu důvod.