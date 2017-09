Dudácký festival vznikl před 50 lety

Strakonice - Půl století. Tolik času uplynulo od pořádání premiérového ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích. Jubileum vychází na 9. a 10. září.

Dudáci při vystoupení na I. MDF ve Strakonicích v roce 1967.Foto: F. Zemen

A právě u této příležitosti pořádá strakonické muzeum ve čtvrtek 7. září od 17 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny pořad věnovaný strakonickým dudáckým festivalům. „Nebudou chybět vzpomínky ani dobové filmy a fotografie. Všichni jsou srdečně zváni,“ uvedla Irena Novotná, etnografka Muzea středního Pootaví.

První Mezinárodní dudácký festival volně navázal na Jihočeské slavnosti písní a tanců, které se ve městě konaly od roku 1955 do roku 1961. „Zorganizovat ve Strakonicích takto velkou akci s mezinárodní účastí byl počin na tehdejší dobu nevídaný. S ideou přišel strakonický dudák Josef Režný spolu s folkloristy manželi Soukupovými z Českých Budějovic,“ přiblížila Irena Novotná.

Do práce na festivalu se aktivně zapojilo velké množství lidí, a to nejen ze Strakonic. Program pořadatelé rozvrhli do dvou dnů, kdy nedělní část značně zkomplikoval déšť. „Přestože festival prošel za dobu své existence dlouhým vývojem a mnohé se změnilo, hlavní programová koncepce i myšlenka propagace dudáctví a přátelského setkávání muzikantů, zpěváků a tanečníků z různých zemí stále zůstává,“ uzavřela Irena Novotná.