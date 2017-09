Druhý ročník seniorských her přivítal více než 80 účastníků

Strakonice - Více než 80 závodníků se utkalo ve druhém ročníku seniorských her na strakonickém hradním nádvoří v úterý 5. září odpoledne.

Přihlášení soutěžící byli zařazeni do tří věkových kategorií. Do 70 let, do 80 let a nad 80 let a to v kategorii žen i mužů. Samostatnou kategorii tvořili klienti Domova se speciálním režimem v Oseku, kteří se rádi soutěží zúčastňují.

Své stánky s informace zde měla VZP a také policie. Její zástupci informovali seniory o nebezpečí nabídek po telefonu, na co si dát prostor, pokud je někdo kontaktuje i osobně nebo po telefonu a jak se těmto nabídkám bránit. V nabídce bylo k dispozici mnoho informačních letáčků.

Navíc byly pro závodníky a nejen pro ně připraveno protahovací a dechové cvičení pod vedením Libuše Holečkové.

Odpoledne seniorům zpestřila kapela Malá muzika Nauše Pepíka. Vyhlášení proběhlo po 17 hodině v Rytířském sále.