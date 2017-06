Dokuřná zakončila éru cigaret v restauracích

Jan Jaroš

Strakonice

Kouřit kvůli zákazu nepřestanu, je to jen moje svobodná vůle. I doteď, pokud jsem šel s kamarády do restaurace, kde se nekouřilo, nevadilo mi to. Zapálil jsem si venku, jak to odteď budeme dělat už všichni. Nemyslím, že by to mělo vliv na návštěvnost, spíš se víc bude řešit hluk na ulici.













Jakub Mužík

Strakonice

Zákaz kouření v hospodách a restauracích mi nevadí, přizpůsobím se. Nejsem tak vášnivý kuřák, kterého by to nějak více omezovalo. Ale zákaz kouření bych nechal na restauratérech, aby si sami rozhodli, jestli se v jejich podniku bude, nebo nebude kouřit. Lidé by měli mít možnost si vybrat.