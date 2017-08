Dobrovolný hasič při zásahu zkolaboval

Deštná - Dobrovolní hasiči z Deštné na Jindřichohradecku se od písknutí prvního poplachu kvůli bouřce nezastavili až do sobotního odpoledne.

A pravděpodobně vyčerpání organismu mělo podíl na kolapsu jednoho ze zasahujících.



Stalo se to ve Světcích okolo 10. hodiny ranní. "Odstraňovali jsme zde padlý strom a kolega zkolaboval. Stál jsem vedle něho, zavolal jsem naše dva kluky, jeden je zdravotník a druhý voják, kteří mu poskytli první pomoc. A já jsem pak naváděl záchranku," popsal Kamil Šindelář.



Jedním ze zachránců byl zdravotník sboru František Tupý. "Šel pozdě spát kvůli práci a hned zase vstal a šel na zásah, no a v deset ráno se mu udělalo špatně a omdlel. S Jiřím Buštou jsme zajistili standardně kontrolu životních funkcí, než dorazila záchranka. Naštěstí jsme ho nemuseli resuscitovat," řekl Deníku František Tupý.



Hned v neděli i včera se za kamarádem vypravili do nemocnice a mají radost, že je v pořádku. "Je to kamarád a u hasičů to ani jinak nejde. I když si občas názory vyměňujeme, tak když přijde zásah, fungujeme jako jedna parta," dodal František Tupý.

Zásahy SDH Deštná:

První poplach v 1:30 hodin. Deštná byla odříznuta od okolních vesnic a měst deštenští hasiči vyrazili dvěma směry odstraňovat padlé stromy. Jedna jednotka vyjela směr Jindřichův Hradec, aby zprůjezdnila hlavní tah. Druhá se vydala k Červené Lhota. Obě jednotky se odhlásily v 6:30 hodin.

Další zásah byl vyhlášen v 8:07 hodin na technickou pomoc ve směru Budislav – Záluží.

V 9:16 hodin byl vyhlášen další výjezd, a to do Světců.

Pak si hasiči na chvilku odskočili na soutěž do Lodhéřova a hned po vyhlášení výsledků měli další výjezd do Rosičky a do Drunčí. Jednotka na základně odhlásila obě zásahová vozidla v 18:30 hodin.