Do Kbelnice a Slatiny povede obecní vodovod

Přešťovice - Směnu pozemků pro přípravu obecního vodovodu projednávali zastupitelé Přešťovic na konci ledna na svém zasedání.

Ilustrační foto.Foto: SVS, a. s.

„Schválení této směny by mělo být s konečnou platností do konce února a potom je na řadě příprava prováděcího projektu," řekl místostarosta obce Jiří Čamek. Na tento projekt budou potřebovat téměř 800 tisíc korun. Výstavba s nákladem 13 milionů korun by měla započít v příštím roce. Obec chce žádat také o dotaci.