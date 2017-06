Do 34 minut byla záchranná akce u konce

Strakonice - Vidím a hlavně cítím spoustu dusivého kouře, musím si zakrýt nos i ústa. Kolem mých uší vzápětí začínají lítat různé příkazy. Ale nejsou směrovány na mne. To se jen mezi sebou už domlouvají hasiči.

Na letištní ploše ve strakonických Lipkách právě nouzově přistálo letadlo Cessna , které hoří a uvnitř jsou zaklíněni tři lidé. Uhasit požár a ochladit prostor v okolí letadla, protože od hořících kusů se vzňal i trávník, je prvotní úkol. A současně s ním okamžitě zjistit zdravotní stav zraněných. Výlet tří pasažérů Cessny, který skončil dramaticky na strakonickém letišti je pouhým tréninkem. Pozorný divák mohl vidět, že jednomu z nich se podařilo vyskočit s padákem do lesů, v letadle zůstali tedy dva cestující a pilot.

Takto dramaticky začalo ve středu ráno, dvě minuty po deváté hodině cvičení hasičů, policie, a záchranářů s názvem Letadlo 2017. V čase 3.23 minuty od chvíle, kdy věž přijala od pilota hlášení o mimořádné události, vyjíždí na základě poplachu na letiště hasiči. Doráží v čase 7.25 sekund od začátku, spolu s policií.

A začnou přijíždět ostatní, a to další policisté, záchranka, městská policie, dobrovolní hasiči. A vše jede jako na drátkách. Ve 14 minutě a 11 sekundách je již vyproštěna první zraněná osoba z letadla. Do 18 minut jsou všichni z letadla venku. Zranění na hlavě, popáleniny na 50 procentech těla, ale při vědomí, pohmožděný hrudník a vnitřní zranění. Takové úrazy si figuranti odnášeli z akce, ale je dobře, že pouze napsané na papíře, který měl každý kolem krku. František Přibyl mladší, který byl podle scénáře popálen, byl transportován na místo, odkud by ho případně převzali záchranáři do vrtulníku a převezli na popáleninové centrum. Martin Karas, další ze zraněných na dotaz, jak se cítil, odpověděl už s úsměvem: „Naprosto výtečně, protože jsem věděl, že jsem v dobrých rukou.“

Záchranná akce je dokončena 34 minut od nahlášení prvotních problémů a to informací, že byl nalezen i poslední z posádky letadla, parašutista, který stihl s padákem vyskočit.

Alena Šrámková