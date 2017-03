Dívka se zranila na lyžích, letěl pro ni vrtulník

Šumava – Jízda po dráze určené pro snowboardisty na Zadově se v sobotu ráno nevyplatila čtrnáctileté lyžařce. Záchranáři k ní museli povolat vrtulník.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs



K nehodě došlo podle zasahujícího člena Horské služby Šumava Josefa Tischlera krátce po deváté a podle svědků najela lyžařka na terénní nerovnost a několik metrů letěla. „Po dopadu si podle všeho způsobila otřes mozku. Kromě toho si stěžovala na silné bolesti v zádech, takže pád musel být skutečně tvrdý," uvedl k nehodě Josef Tischler.

Záchranáři dívce po základním vyšetření nasadili krční límec a zafixovali ji do vakuové matrace. „Pak jsme ji umístili na sáně a svezli k naší stanici. Když k nám dorazila sanitka Rychlé zdravotnické pomoci z Vacova, požádali jsme po krátké konzultaci o pomoc i vrtulník leteckých záchranářů Armády ČR z Bechyně," doplnil Josef Tischler.

Členové horské služby pak urychleně označili plochu pro bezproblémové přistání.

„Podařilo se nám s posádkou vrtulníku spojit přímo ještě během letu, takže jsme je mohli navigovat tak, aby dosedli bez jakýchkoliv problémů," řekl Josef Tischler s tím, že koordinace s pozemními i leteckými zdravotnickými záchranáři byla opět naprosto perfektní a profesionální.

„Vrtulník letecké záchranné pak zraněnou dívku dopravil k dalšímu ošetření do českobudějovické nemocnice," dodal Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Připomněl pak, že přestože je v nižších polohách již předjaří, na horách je stále dostatek sněhu a zimní počasí. „Lyžaři by proto neměli přeceňovat své schopnosti a neměli by především jezdit v místech, která jsou určena pro jiný druh zimních sportů," varoval náčelník Janďura.