Díky za krásnou akci

Modlešovice - Prostřednictvím Strakonického deníku bych chtěla poděkovat modlešovickým dobrovolníkům za připravené krásné sobotní odpoledne pro děti.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Vladimír Klíma

Děti měly projít jednotlivými stanovišti s různými hry a úkoly, Každá zastávka vždy doplňovala pohádková bytost. Nejen mému synovi se to líbilo, ale i já jsem se vrátila zpět do dětských let. Je úžasné, že se dá i v dnešní době dohromady taková parta fajn lidiček, která připraví tak krasný program pro děti.

S pozdravem Zdenka Siverová, Čejetice