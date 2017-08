Děti z Halifaxu zavítaly na strakonickou radnici

Strakonice - Místostarosta Milan Jungvirt přijal 22.srpna skupinu dětí z anglického Halifaxu.

Děti z Halifaxu navštívily strakonickou radnici.Foto: Markéta Bučoková

"Jedná se o děti, které by se díky sociálním poměrům jen velmi těžko dostávaly do zahraničí, ale díky organizaci Mixenden Activity Centre podporující sociálně slabší mládež, mohly zavítat v rámci desetidenní návštěvy České republiky mimo jiné také do Strakonic. Důvodem byly především historicky dané vazby na oblast Calderdale, se kterou mají Strakonice vztahy v rámci partnerské oblasti," přiblížila setkání mluvčí radnic Markéta Bučoková.



Na zhruba hodinovém setkání s představitelem města se děti živě zajímaly o práci místostarosty, o historii města, místní tradice.



Každé z dětí obdrželo jako vzpomínku na setkání drobné prezenty symbolizující 650. výročí města. Poté se vydaly na procházku městem.