Děťátko ze strakonického baby boxu bylo velmi dobře ošetřené

Strakonice - Lékařem, který ve čtvrtek 21. září před druhou hodinou ranní prohlížel čerstvě narozenou holčičku odloženou v baby boxu strakonické nemocnice, byl MUDr. Petr Lyer z dětského oddělení.

MUDr. Petr Lyer z dětského oddělení Nemocnice Strakonice.Foto: Deník / Petr Škotko

Ještě před třemi měsíci pracoval jako primář v Kladně, kde už podobné situace zažil.



Pane doktore, popište, prosím, co se událo ve Strakonicích?

V noci mi zavolala sestřička, že signalizoval baby box otevření před druhou hodinou. Šel jsem za ní a v baby boxu jsme našli čerstvě narozené dítě. To jsme ale ještě nevěděli, zda jde o chlapečka, nebo holčičku.



V jakém stavu děťátko bylo?

Bylo zabaleno ve dvou dekách a vypadalo velmi dobře. Takže jsme ho přenesli na novorozenecké oddělení, kde jsem dítě poprvé prohlédl a vyšetřil. Ošetřili jsme pupečník a udělali základní ošetření, které se u novorozence dělají – dali jsme ho zahřát do inkubátoru a provedli biochemická vyšetření.



Bylo na děťátku znát, že ho matka před uložením do baby boxu zaopatřila?

Přišlo mi, že dítě bylo ošetřené a zřejmě i vykoupané. Že se narodilo v dobrém a čistém prostředí, protože bylo zabalené v čistých dekách, nebylo zanedbané a mělo i ošetřený pupečník. Oproti tomu, co jsem viděl dřív, šlo tentokrát o lepší průměr.



Jakou máte vy zkušenost jako dětský lékař s baby boxy?

Jsem z Kladna, kde jsem pracoval třicet let, jsem zažil asi osm dětí z baby boxu. Ne u všech jsem byl, ale všechny jsem viděl. Dobře ošetřená byla tak polovina.