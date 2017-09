Další Pecha Kucha Night je o architektuře a urbanismu

Strakonice - Další, již třetí prezentace zajímavých projektů a osobností pod názvem Pecha Kucha Night začíná v pátek 29. září ve 20.20 hodin.

Další prezentace zajímavých osobností tentokrát z oblasti architektury a urbanismu se uskuteční v pátek v bývalém Grandhotelu Nový svět.Foto: Deník / Alena Šrámková

Program je umístěn do unikátní strakonické budovy. Původně byl impozantní dům v Lidické ulici ve 20. letech minulého století postaven jako Grandhotel Nový svět, později bylo v objektu kino, nyní je uzavřen.

Tentokrát bude „peča“ probíhat o pouťovém pátku, v rámci celorepublikových Dnů architektury, a proto bude tematická. Deset inspirativních osobností z oboru architektury a urbanismu. Každá z nich dostane prostor pro 20 ukázek po 20 vteřinách

Součástí večera bude pouze čtyřhodinová výstava strakonického autora Petra Borovičky s názvem Byla jednou jedna řeka.

Po skončení prezentací bude prostor na promítání tematických dobových videí ze Strakonic v podání Jaroslava Landsingera.

Hosté:

Prázdné domy / Petr Zeman a Kateřina Nohelová

Skupina dobrovolníků, která mapuje počet prázdných domů po celé ČR a hledá rozličné důvody jejich chátrání. Příběhy jednotlivých domů vkládá do databáze.

Jan Alex Řezáč

Architekt původem ze Strakonic, kde organizoval první Dny architektury a svými aktivitami přispěl k veřejné diskusi o osudu budovy bývalého Fezka, Na Dubovci.

Respekt Madam / Marie a Jan Kordovští

Vnoučata strakonické rodačky, architektky Věry Machoninové, svými aktivitami popularizují tvorbu svých prarodičů. Jejich momentálně nejaktuálnějším tématem je boj za záchranu hotelu Thermal v Karlových Varech.

Libeňský most nebourat, nerozšiřovat / Adam Scheinherr

Fyzik z Bezdědovic, který žije v Praze, kde založil iniciativu na záchranu kubistického Libeňského mostu z dvacátých let, architekta Pavla Janáka.

Posedlí

Nezávislá umělecká skupina z Plzně systematicky se věnující popularizaci posedů.

Braasi Industry / Šimon Brabec a Eliška Slámová

Dva mladí architekti, kteří založili platformu pro vývoj a výrobu vybavení pro pohyb městem i krajinou, převážně na kole. Předměty každodenního užití, jako městské batohy, čepice nebo větrovky.

Martin Kožnar

Architekt pocházející z Horažďovic. Mezi jeho realizace patří, mimo jiné, Pavilon skla Klatovy (PASK) či Artcentrum Kvilda.

Gimonfu / Ondřej Bělica a Jan Adamus

Kreativní dvojka pracující na poli architektury, designu, sochařství, scénografie, audiovizuální tvorby a virtuální reality. Jeden pracuje v digitálním prostoru a druhý ve fyzickém. Jejich společná tvorba je průnikem těchto postojů.

Eva Hanzalová

Eva Hanzalová se narodila ve Strakonicích jako Eva Rampichová. Je grafickou designérkou na volné noze (studio Vajco), spolumajitelkou značky tapet PaperJoe a vede obchod/galerii The Chemistry Design Store na Malé Straně v Praze.

Archwars / Arch Vader

Architekt padouch, který se vysmívá všem urbanistickým, architektonickým a vizuálním blbostem. Výsměch, sarkasmus a z nich pramenící stud může být motivací ke změně.

Vendula Chalánková

Originální výtvarnice se svérázným smyslem pro humor. Je autorkou značky Zvrhlý vkus, pod níž vytváří brože, hračky, dětské knížky a komiksy. Ve známost širší veřejnosti vstoupila svými vyšívanými esemeskami.

Z historie budovy Nového světa

Budovu s číslem popisným 196 ve Strakonicích v Lidické ulici postavil v roce 1928 stavitel Miroslav Karta proti zlobě mnohých, což je do dnes vyryto v omítce nad bývalým vchodem. Dům byl postaven ve stylu amerických staveb. Odtud také pochází název Nový svět.

Původně to býval „Grandhotel“ Nový svět s 33 pokoji, hernou, tanečním sálem a v zahradě byla restaurace s kuželnou. Za II. světové války zde byl noční klub, kam chodili zejména němečtí vojáci. Taneční sál byl používán zároveň jako kino. Tento taneční sál byl později vestavbou šikmé dřevěné podlahy a jeviště přestavěn na biograf a přízemí tohoto domu bylo využíváno jako školní jídelna a školní kuchyně. Ve dvoře budovy se nacházely hospodářské a skladovací prostory, ty začaly být od roku 1944 využívány jako truhlářská dílna. V kině se promítalo až do 5.prosince roku 1989, kdy bylo zavřeno kvůli špatnému stavu topení a elektroinstalace. Původním záměrem bylo kino zmodernizovat, avšak následně vedení radnice rozhodlo, že ve Strakonicích bude stačit jen jedno kino. Z důvodu lepšího technického vybavení bylo vybráno kino Oko.

Nový majitel, který objekt získal zpět v restituci, na opravu sám nestačil a od té doby dům v podstatě chátrá. Jediné využité prostory celého komplexu jsou tak prodejna nábytku v prostorách bývalé jídelny a rychlé občerstvení, které se nachází v původním vchodu do kina. V minulosti zde také vznikly návrhy na vybudování nákupního centra. Ty však nebyly nikdy zrealizovány.