Další kabelky do sbírky dorazily od vojáků z Lipek

Strakonice – Kabelkový veletrh Deníku už jde pomalu, ale jistě do finále. Díky vám, naši čtenáři, již kolega odvezl na centrálu do Českých Budějovic auto plné knih a bižutérie.

A to z jednoho prostého důvodu, aby bylo více prostoru pro kabelky. Ale bohužel nebo spíše bohudík se do následující várky najednou ani náhodou nevejdou. Nyní se pohybujeme již v čísle přes 300 kusů. Děkujeme!



Další informace dorazila včera ze sběrného místa v 25. protiletadlovém pluku ve strakonických Lipkách. Do výzvy Deníku se zapojili téměř na začátku. „Mám dobrou zprávu, darovaných věcí přibývá,“ řekla usmívající se tisková mluvčí pluku Jana Samcová. Do včerejšího dne posbírali mezi vojáky 52 kabelek, hromadu dětských knih a krabici bižutérie.



Prodej věnovaných věcí je naplánovaný na 6. září od 10 hodin v OC IGY v Českých Budějovicích.