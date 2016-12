Čtenáři Deníku pomohli udělat pejskům hezčí svátky

Písek, Strakonice – Do Útulku pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a Písek dorazil Ježíšek předčasně.

Dárky od čtenářů Deníku si převzaly vedoucí útulku Alexandra Auterská a Kateřina Soldátová. Na dobroty už se těší také Bono, který je na snímku s nimi.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Pejskové bez domova dostali konzervy, pamlsky, hračky, deky, pelíšky i obojky a oblečky, a to díky čtenářům Píseckého a Strakonického deníku, kteří přispěli do materiální sbírky, kterou jsme vyhlásili. „To je neuvěřitelné, kolik nám toho lidé darovali. Je to úžasné. Mockrát za pejsky děkujeme," řekla nadšeně vedoucí útulku Alexandra Auterská.

Před Vánoci se jim v útulku sejde poměrně dost věcí, ze kterých pak „žijí" celý rok. „Základ je samozřejmě dát psům dobré granule, ale není to všechno. Také potřebují pamlsky nebo hračky. Například z konzerv jim děláme ráno teplé vývary," zmínila vedoucí.

Na majitele psů apeluje, aby se o své mazlíčky starali, hlídali si je a hlavně si je nechali označit. „Není nic smutnějšího, než když se nám sem dostane pes, který pláče, protože je najednou bez páníčka," dodala.

V tomto období je obzvlášť třeba dávat pozor kvůli petardám a vůbec nepouštět psy z vodítka.

V útulku je aktuálně pětadvacet psů.