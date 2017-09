Chilliman, soutěž pro silné muže. A také ženu!

Tchořovice - Sedm mužů a jedna žena - osmice odvážlivců, kteří měli v sobotu 30. září své chuťové buňky a zažívací ústrojí vystavit zkoušce ohněm.

I když v pomyslné formě - zúčastnili se soutěže Jihočeský chilliman na letišti v Tchořovicích, kde se konala také tradiční burza.



Osm odvážných mělo jediný úkol - ochutnávat různé druhy chilli )papričky, omáčky nebo v guláši) a vydržet až do 15. kola. Na tvářích těch, kteří se přehoupli přes 10. kolo, bylo už jasně znát, jaké peklo zažívají. Ostatně, některé názvy, jako např. Satanova pomsta, hovořily jasně. "Je to silné, ale kvalitní," řekla na adresu testovacích vzorků jediná žena Jolana Rašková z Horažďovic, která z časových důvodů odstoupila v 5. kole.



Vítězem se nakonec stal Aleš Hlůžek, který tak obhájilvítězství z roku 2015. Druhý byl jeho bratr Tomáš, třetí Václav Jíška.



Ve finále museli závodníci sníst papričku Trinidad Scorpion Moruga, která obsahuje přes 2 000 000 jednotek SHU.

Box:



Stupnice pálivosti chilli se měří v jednotkách SHU. Pálivost chilli papriček způsobuje látka capsaicin (kapsaicin). Tato látka dráždí receptory bolesti v ústech, které jsou odpovědné za pocit pálení. K měření pálivosti se používá tzv. Scovilleho stupnice, která je pojmenována po Wilburu L. Scovillem, americkém chemikovi, který v roce 1912 zveřejnil metodu kvantitativního srovnávání pálivosti papriček – Scovilleho organoleptický test. K měření dle tohoto testu je potřebná paprika, voda a cukr. Paprika se smíchá s vodou a cukrem a následně se ochutná. Pokud roztok pálí, naředí se vodou a opět ochutná. Tento proces se opakuje až do stavu, kdy roztok nepálí. Stupeň naředění tak odpovídá příslušnému číslu SHU (kolikrát musí být roztok naředěn, aby kapsaicin nebyl detekován chutí). 16 Scovilleho jednotek odpovídá množství kapsaicinu naředěného 1 k miliónu, proto nejvyšší možná dosažená hodnota – pro čistý 100% kapsaicin – dosahuje 16 milionů SHU.