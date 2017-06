České Budějovice v sobotu čeká půlmaraton

České Budějovice - Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích se v sobotu večer sejdou atleti, kteří se dotýkají vytrvaleckého hvězdného nebe. Keňané, Japonci, další národnosti.

Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice se zúčastní celkem 3 500 vytrvalců ze 37 zemí světa. Na náměstí už několik dní zní nepočítaně jazyků. Je to doslova babylon. Stačí, když se procházíte okolo řeky, která protéká centrem města a narazíte na trénující hvězdy. "Krásné místo pro běhání," přikyvoval Wilson Kipsang, který se srdečně zdravil s českobudějovickými příznivci sportu.



Společně s profesionály vyrazí na start také amatéři. Stovky. Tisíce. "My začali běhat před prvním ročníkem, toho jsme se úspěšně zúčastnili, vydrželo nám to doteď, chodíme přes rok běhat společně," popisuje skupinka mladých lidí z Českých Budějovic, kteří přesně naplňují motto závodu. "Taky se moc těším, v neděli po závodě poletím do Anglie," vypráví motocyklový reprezentant ČR Jakub Smrž, který běží ve prospěch Centra Bazalka.

První ročník se konal 9. června 2012. Letos se poběží pošesté. Kapacita závodu je 3 500 běžců. 800 jich přesně v 18.30 vyrazí na start v týmových závodech.

Ještě před tím poběží děti a jejich rodiče. V 17.00 vyrazí účastníci dm Rodinného běhu. Trasa měří 3 km. "Vezměte celou vaši rodinu, děti, babičky, dědečky i kočárky a přijde se proběhnout nebo jen projít na nesoutěžní rodinný běh. Zvládne ho každý a navíc na vás čeká neopakovatelná atmosféra velkého mezinárodního závodu. Úžasný zážitek pro děti, zahřátí vašich svalů před závodem a pro všechny medaile v cíli, jako pro správné závodníky," vzkazovali pořadatelé, kteří na náměstí připravili všechno do sebemenšího detailu.

Závod se může pochlubit oceněním IAAF: Zlatá známka. Tu dostane málokdo. Je to odměna za perfektní připravenost.

Doprovodné akce už jsou nachystány. Muzika zní centrem města vlastně od pátečního večera. Running Expo, Marathon Music Festival

Rekord závodu Keňana Daniela Chebiiho je 59:49. Zároveň to je 20. nejrychlejší čas světa roku 2012. Rekord závodu žen drží Etiopanka Ashete Bekere 1:10:40. Padnou dnes večer? Odpověď budeme znát za několik hodin.