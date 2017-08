Čápům se na Strakonicku daří poměrně slušně

Strakonicko - Dobrá zpráva pro milovníky a ochránce přírody, zejména pak čápů bílých. Těmto vládcům vzduchu se daří.

Potvrdil to červnový průzkum, který Strakonicku prováděli členové Stanice ekologické výchovy Ciconia z Roudnice nad Labem. „Objevili jsme 20 existujících čapích hnízd, kde bylo 27 mláďat,“ řekl vedoucí stanice Stanislav Chvapil. Ten se této činnosti věnuje přes 50 let. Loni ochranáři objevili 25 čápat. Od roku 1934 do roku 2010 bylo v republice okroužkováno 26 249 čápů bílých.