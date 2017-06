Bývalá basketbalová „mládež“ se sešla v Blatné.

Blatná - Do jihočeské basketbalové historie se basketbalisté z širokého okolí v minulosti zapsali svou hrou a tím se podíleli na jeho rozvoji.

Pravidelná setkání basketbalistů se již mnoho let pořádají v Blatné.Foto: Jan Škrle

Zásluhou rodiny Honzy Pouzara se také v letošním roce setkali v příjemném prostředí restaurace u blatenského sportovního areálu. V úvodu přišlo ujištění, že jsou v plném počtu, jako v minulém roce, že žádný z nich neposílil basketbalové nebe.

Omluvil se jen krumlovsko - budějovický Honza Hejpetr. Tradičně přijeli hradečtí , super střelec Petr Hudler, Ruda Hauser, Minář, blatensko - písecký Mirek Janovský s charismatickým mužem Liborem Peškem. Mirovičtí (Hájek, Toman, Kalbáč a další), kteří se chlubili, že si ještě občas zahrají. A pak logicky domácí parta Eichinger, Kalous ,Chvátal a početné zastoupení měli strakoničtí - Jindra Frček , Ríša Bogusch, Jarda Marčal , Honza a Gusta Kochové s Mirkem Vondřičkou. Výraznou ozdobou setkání byly stále přitažlivé mladé dívky z Blatné (Kubíková,Červinková,Chvátalová, Mrázková a další), které mají skvělou partu a přijedou i když mnohé žijí mimo Blatnou.

Nikdo by nevěřil , že již jim bylo padesát. A hlavně jsou vždy v plném počtu a prý si pamatují, že na ně trenéři křičeli. Určitě nespravedlivé obvinění. Také žádná dívka nekulhala, jako někteří muži, ale obecně se zapomnělo na věkem získané bolesti a ve svých diskuzích vždy skončili všichni u basketbalu. Honza Hejpetr vzpomínal, že nejlepším obráncem byl strakonický Pepa Vávra, ale že mu to nebylo nic platné, neboť on měl odstříleno mnoho hodin. Všichni se stále zajímají o basketbal, shodli na jediném, že je škoda, že dnes peníze sportu škodí, že je sice dobré, že se Jindřichův Hradec udržel v extralize, ale že čeští chlapci odehrají málo minut. Většinou se fandí se Děčínu a Opavě, kde hrají prim čeští hráči.

Tento jejich stálý zájem je důkazem, že jim basketbal vyplnil život, že jim přirostl k srdci, to bylo asi nejhezčí ze všech vzpomínek. A Pouzarům patří velké poděkovaní za to, že jsme si to všichni mohli připomenout. Proto mu přejeme, aby s chutí vyprázdnil maxiláhev rumu, kterou mu dovezli Jindřichohradečtí.

Jan Škrle