Brzy opraví chodník u školního hřiště

Strakonice - Chodník Na Ohradě u školního hřiště Základní školy Dukelská se dočká opravy.

Chodník u školního hřiště ZŠ Dukelská.Foto: Deník / Petr Škotko

V případě, že budou dodrženy všechny termíny, by stavba měla být zrealizována v termínu od 30. června do 21. srpna. K rekonstrukci dojde v průběhu letních prázdnin, kdy je frekvence pohybu žáků v těchto místech minimální. „Tudíž nehrozí případné komplikace při přepravě žáků do školy,“ uvedla mluvčí úřadu Markéta Bučoková.

Rekonstrukci chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská bude provádět firma Swietelsky stavební s.r.o. U výběrové komise rozhodlo, že stavební společnost předložila nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 864 202 korun bez DPH.