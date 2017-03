Blatenská ryba sčítá škody

Blatná - Společnost Blatenská ryba i přes téměř likvidační následky ptačí chřipky tento směr svého podnikání nezruší.

Strakonickému deníku to řekl vedoucí střediska chovu kachen Karel Nusl. "Rozhodně se budeme věnovat výkrmu kachen. Zda rozjedeme i chovné kachny, budeme teprve řešit. Musíme spočítat veškeré náklady," uvedl Karel Nusl.

Společnost Blatenská ryba utrpěla při letošní vlně ptačí chřipky dvojí úder. Na farmě u rybníku Řitovíz za Blatnou museli 26. ledna hygienici vybít 6500 kachen, 7. února pak přímo v Blatné přes 21 tisíc kachen a kachňat a na 60 tisíc vajec. Podle jednatele společnosti Jiřího Bláhy půjdou škody řádově do milionů korun. "Zatím ještě nelze přesnou částku říct. Ještě nejsou k dispozici všechny faktury za likvidaci. Pro nás je nyní důležité zvládnout dezinfekci, a pak teprve dát dohromady škody. Ale náš odhad je, že budou řádově v milionech korun," dodává Jiří Bláha. A to bez ohledu na to, jak vypomůže stát.

Ruku v ruce s těmito starostmi má ale Blatenská ryba ještě jednu. A ne malou. Musí najít práci pro lidi, kteří pracovali v chovu kachen. "Jde tak o 15 lidí. Nechceme o ně přijít, protože jde o kvalitní pracovníky, kteří už svůj obor dobře znají," odvolává se Karel Nusl na pracovní trh. "Najít kvalitní lidi je problém," vysvětluje.

Blatenská ryba chce výkrm kachen rozjet ke konci března. To ale znamená, že první ekonomické výsledky se objeví v průběhu května. Pokud se společnost rozhodne i pro chovné kachny, může očekávat zhodnocení své práce až začátkem roku 2018. S tímto krokem pak také budou následovat případná bezpečnostní opatření.