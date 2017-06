Bez sportu si neumí představit svůj život

Strakonice - Chodíte ve Strakonicích na basket? Kromě hráček a trenérů jste pravděpodobně zaregistrovali ženu, která sedí pravidelně u zapisovatelského pultíku.

Luďka Rubešová je životním optimistou, člověkem s všestranným rozhledem a hlavně sportovkyní tělem i duší.Foto: Deník / Alena Šrámková

Na svém kontě má více než stovku zapsaných zápasů za každou sezonu. Blonďatá a za svými brýlemi věčně usměvavá Ludmila Rubešová, které všichni říkají Luďka. „S basketem jsem ve Strakonicích jako dítě začínala a teď, když jsem v důchodu, ráda vypomůžu,“ řekla paní Luďka.

Je všestranným člověkem tělem i duší, ale co je pro ní životní láskou, je plavání. Ve svém věku téměř 68 let, plave celoročně třikrát týdně, vždy kilometr a pouze kraula. Což je na ženu jejího věku úctyhodný výkon. „Byla jsem patnáct let ředitelkou plavecké školy v Praze - Hostivaři,“ vzpomínala Luďka Rubešová.

Bez plavání si neumí absolutně představit život, ačkoliv už má jeden umělý kyčelní kloub, aktivně sportuje stále. „A že to někdy bolí,“ směje se sympatická dáma. Život paní Ludmily ovlivňovalo číslo tři - třikrát týdně plave, denně 35 minut cvičí a chodí tři kilometry pěšky.

Alena Šrámková