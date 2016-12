Betonárka u Vodňan má stále odpůrce

Vodňany – Závod na betonové výrobky chtěla postavit u Vodňan firma Beton Brož.

Firma Brož chce vystavět betonárku v těsném sousedství Pískovny Čavyně. Foto: Deník

Vzniknout by měl v sousedství tolik v minulosti diskutované Pískovny Čavyně v prostoru přibližně mezi obchvatem města a pískovnou. Má jít o areál pro výrobu a skladování betonových prvků se 40 pracovními místy. Už při prvních zmínkách o tomto záměru někdy v polovině letošního roku se ve městě i blízkém okolí začaly množit hlasy proti. Od té doby se příliš nezměnilo, jen se věc posunula od změny územního plánu, který prošel zastupitelstvem těsnou většinou, ke stavebnímu řízení.

Jak již dříve uvedl jménem investora Jožka Kmoníček, odvoz výrobků chce firma směřovat na obchvat. „Může tam jezdit průměrně 45 aut denně. Vyjedou z areálu rovnou na hlavní cestu a pojedou buď doleva na Budějovice, nebo doprava na Písek. Celková produkce materiálu může být sto tisíc tun za rok. To je ale při plné kapacitě, u nás se jedná o sezonní výrobu, vyrábíme zhruba od března do listopadu. Předpokládáme, že v maximu se pracuje asi 230 dní v roce," vysvětlil.

Vodňanští i obyvatelé blízkých obcí jsou stále opačného názoru. Své ne jasně vyjadřují třeba v Číčenicích. „Jsme stále proti. Už se zahájením těžby štěrkopísku se nám zvýšila hustota dopravy přes obec o sto procent, ačkoliv to tak být nemělo," uvedla starostka Renáta Regálová.

Dalším problémem je plocha, kterou chce firma Beton Brož zastavět a počet zaměstnanců v tomto závodě zaměstnaných. Vodňanský zastupitel Jaroslav Madar si stojí za svým názorem, že je to nepoměr.„I když to bude nakonec nejspíš méně než původně avizovaných jedenáct hektarů, stejně je těch eventuálních 35 až 40 zaměstnanců málo. Navíc od listopadu do března betonárka nevyrábí. Těžko se všichni ve zbylém čase budou věnovat údržbě," uvedl.

Srovnání nabízí obyvatel města Miloslav Vaněček na webu Vodňany 2022. „Pohledem přes silnici na obdobně velké ploše dnes firma Pöttinger zaměstnává desetkrát více lidí a plánuje další navýšení pracovních příležitostí," uvádí v textu, jehož je spoluautorem.

Další kapitolou sporů je vliv závodu na okolí. I když se nejedná o klasickou betonárku, ale o provoz na výrobu betonových výrobků, dá se počítat se zvýšenou prašností či odpadními vodami. Vliv na životní prostředí ale zatím údajně ještě ve stavebním řízení posouzen nebyl.

Není to poprvé, kdy se Vodňanští postavili proti záměru investorů. Jsou to zhruba dva roky, kdy tu měla vzniknout velká pila. Místní se i tenkrát obávali zvýšení těžké dopravy.