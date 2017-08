Běh městem Strakonice měl 23. pokračování

Strakonice - Už po 23. vyrazili v pondělí 21. srpna odvážlivci na již tradiční akci Běh městem Strakonice. Tento sportovní podnik založil před 23 lety jako připomínku srpnové okupace v roce 1968 sportovec a bývalý pedagog František Kouba ze Strakonic

Na závodníky čekaly tratě 3300 a 6600 metrů, síly měřilo zhruba 220 borců v kategoriích žáci - žákyně, dorostenci - dorostenky, příchozí muži - ženy (1 kolo), junioři - juniorky, muži - ženy, ženy nad 35 let, veteráni A 40 až 50 let, B 50 až 60 let a C 60 let a více (2 kola).



O doprovodný program se postarala strakonická country skupina Pauza, vojáci ze strakonického pluku předvedli vojenskou techniku.

Výsledky přineseme v následujících dnech.



Pořadatelé:

TJ ČZ Strakonice, spolek, ve spolupráci s OS ČUS Strakonice, ČZ, a.s., Strakonice a 25.protiletadlovým raketovým plukem Strakonice. Akce se konala pod záštitou Města Strakonice a Jihočeského kraje.