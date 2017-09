Bavorovská škola přivítá stážisty ze šesti zemí

Bavorov /ROZHOVOR/ - Základní škola letos přivítala do svých řad 19 prvňáčků.

Jana Sedláčková, ředitelka ZŠ BavorovFoto: Deník / Petr Škotko

"Loni jich bylo 23, ale i tak je 19 dětí slušný počet," myslí si ředitelka základní školy Jana Sedláčková.



Jak jste se těšili na začátek školy? Přece jen nemáte plné dva měsíce prázdnin jako děti.

A víte, že těšili? I když už jsme začali chodit do školy minulé pondělí. Bylo nutné dokončit nějaké opravy, připravit knihy, učebny, pomůcky a podobně.



Bavorovská základní škola je pro děti od první do deváté třídy. Kolik jich sem chodí a kolik máte letos prvňáčků?

Máme tady 175 dětí, z toho 19 prvňáčků. Loni bylo 23, ale i tak jsme spokojeni. Devatenáct dětí je v současné době slušný počet.



A kolik učitelů ve škole pracuje?

Včetně čtyř asistentů učitelů pro inkludované děti tady pracuje 19 lidí.



Čeká na vaše školáky v novém školním roce něco výjimečného?

Určitě. Máme připravený projekt Edison, v jehož rámci přijede do naší školy šest stážistů z celého světa. Kromě toho takové oblíbené akce, jako je říjnový Mladý záchranář se strakonickými hasiči.



Jaká je spolupráce s městem?

Skvělá. Radnice se nám opravdu velmi snaží vytvořit takové prostředí, ve kterém děti i učitele škola baví. A to ne vždy jen o penězích na provoz, ale o přístupu a snaze pomoci.