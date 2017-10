Asfaltují cyklostezku na Nový Dražejov. Ale ne celou

Strakonice - Dokončení cyklostezky od kruhové křižovatky na katovické do Nového Dražejově je ve fázi pokládky asfaltového povrchu.

Ale kdo se těšil, že asfalt bude pokrývat celou délku, je na omylu. V úseku přes větrolam, tedy v délce cca tři metry, bude proluka vyplněné štěrkem. Důvod vysvětlil vedoucí oddělení ochrany přírody z odboru ŽP strakonického městského úřadu Miroslav Šobr: "Jde o požadavek odboru životního prostředí. Je to nezbytné pro kořenový systém okolních dřevin a jejich správný vývoj a vegetaci."



Délka cyklostezky je necelý kilometr, její součástí je odbočka na Jezárky a do ulice Mikoláše Alše.



Předpokládá se, že cyklostezka nebude využívána pouze pro turistické účely, ale především jako bezpečná spojnice mezi obcí a městem, kterou budou využívat pracující a žáci pro přepravu do zaměstnání a škol. Dodavatelem je společnost Swietelsky stavební s.r.o., celkové náklady jsou 5 936 000 korun bez DPH.