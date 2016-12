Anděl Páně 2 láme rekordy v kinech

Jižní Čechy - Další dobrodružství čerta Uriáše a anděla Petronela zhlédlo jen v okresních městech 28 tisíc Jihočechů.

Pokračování úspěšné pohádky Anděl Páně vstupuje do českých kin ve čtvrtek 1. prosince. Foto: Česká televize a Marlene Film Production

Chválou nešetří. Manažerka budějovického multikina CineStar Svatava Kopečková říká, že Anděl Páně 2 je skvělý film. „Sešlo se v něm tolik věcí – příběh, dobří herci, krásná filmová muzika a jako třešnička na dortu je tam pro nás nádherně nasnímaný Český Krumlov.“



Svatava Kopečková není jediná, komu se nová pohádka režiséra Jiřího Stracha líbí. Jen do CineStaru si od předpremiéry, která se uskutečnila 27. listopadu, koupilo na tento snímek vstupenku přes osmnáct tisíc lidí. Další stovky diváků si další dobrodružství čerta Uriáše a anděla Petronela, kteří se na zem vracejí na den sv. Mikuláše, užilyv okolních jihočeských městech.



Jednou z těch, kdo zašli do kina na druhý díl pohádky, byla i Lucie Procházková z Tábora. „Už první Anděl Páně je pro mě klasika. Bez toho, abych si ho pustila, ani neozdobím stromeček,“ vyprávěla Lucie Procházková.



Připustila, že z pokračování, na které si musela počkat deset let, měla jisté obavy. „Pohádka mě ale mile překvapila. Dvojka je vtipnější než jednička, ale pořád tam zůstává to vánoční kouzlo. Výkony Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka nemají chybu. Pobavila jsem se jako dlouho ne. A co si budeme povídat, u závěrečné písně mi málem slza ukápla. Půjdu znovu – ještě letos a nejméně jednou,“ dodala se smíchem Lucie Procházková.



Jen o dokonalé chemii mezi hlavními představiteli Uriášem Jiřím Dvořákem a Petronelem, kterého hrál Ivan Trojan, to podle Svatavy Kopečkové není. „Měla jsem možnost být v Krumlově na jednom natáčecím dni a když jsem viděla, jak funguje štáb, přála jsem jim každého diváka. Ten film je točený srdcem. Tu srdečnost vidíte od prvního do posledního záběru,“ dodala.

Dosavadní návštěvnost kin Český Krumlov: kino Luna – 13 představení, 3000 diváků

České Budějovice: multikino CineStar – 177 představení, 18 451 diváků

Trhové Sviny: Kulturní dům – čtyři představení, 443 diváků

Písek: kino Portyč – osm představení, 2358 diváků

Jindřichův Hradec: kino Střelnice – pět představení, 995 diváků

Prachatice: kino Národka – film budou teprve promítat

Tábor: kino Svět – osm představení, 2 200 diváků

Strakonice: kino Oko – šest představení, 1438 diváků

Turisté z nás byli celí paf

Spolu se svým 18letým synem hraje Jana Kučerová z Křemže ve druhém pokračování pohádky režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně, jehož děj se odehrává také v Českém Krumlově. „Natáčení bylo super. Jedinou nevýhodou je, že jako komparz dlouho čekáte, pak vás vysílačkou zavolají, vy jdete na plac a pak zase čekáte,“ vyprávěla Jana Kučerová s tím, že si chvíle čekání s dalšími z komparzu zkracovali povídáním a procházkami po městě. „Vysílačky jsme měli vždycky s sebou, abychom byli včas připraveni. Když jsme šli na plac, potkali jsme turisty a ti z nás byli celí paf, chtěli se s námi fotit,“ smála se učitelka základní školy, která měla také možnost setkat se s hlavními představitel. „Všichni byli moc fajn. Stanislav Majer, který ve filmu hraje Mikuláše, byl moc příjemný. Mám s ním i fotku,“ vzpomínala Jana Kučerová na natáčení. Jak ale sama říká, výsledek ještě neviděla. „Na pohádku jdeme teď s dětmi ve čtvrtek a to víte, že se budu hledat,“ dodala na závěr Jana Kučerová.