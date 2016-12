Alkohol tvoří příběhy

Strakonicko – Policii volal na přelomu roku opilý muž zavřený v domě i manžel, jemuž se ztratila žena během oslavy.

Alkohol na silvestra přináší humorné příhody i do výjezdů policie. Dvě z nich mají letopočet 2015, ale dělí je skoro rok.

Zjevně opilý muž 1. ledna po 12. hodině volal na policii, že je zavřený v domě, kde ho zamkla jeho matka a on nemůže odejít do hospody. Za necelou hodinu se telefonát opakoval. „Muž se ptal, zda ho policie nezatkne a vysvětloval, že už je matka doma a zda může jít do hospody. Pak poděkoval a zavěsil," uvedla mluvčí Policie ČR Jaromíra Nováková.

Muž oznámil na policii, že pohřešuje svoji manželku. Ta měla opilá odejít z bytu, kde společně oslavovali příchod nového roku. S manželkou komunikoval po telefonu, ale ona nedokázala popsat, kde se nachází. Policisté proto propátrávali okolí a nakonec díky určení přibližného směru odchodu a díky čerstvým stopám ve sněhu ji našli a předali manželovi.